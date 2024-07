Esteve LATOUR

J'habite Rivesaltes dans le 66 et je je travaille sur des chantiers à Latour de France, Estagel, Baixas, en vallée de l'agly. C'est un collègue plaquiste qui m'a fait découvrir votre radio. Depuis on ne sen passe plsu car on apprend à connaitre le patrimoine qui nous entoure (c'est utile pour des artisans rénovation du 66 comme nous avec l'art roman, les chateaux cathares et patrimoine templiers qui nous entourent). L'émission "acteurs de la pierre" est ma préférée car elle permet de découvrir d'autres artisans qui travaillent avec des méthodes traditionnelles les façades, la chaux, les menuiseries. Or, tout autour de nous, à Baho, Montner, latour, on a ce genre de patrimoine ancien à préserver...Et peu de main-d'oeuvre qualifiée pour le faire. Donc merci pour vos podcasts qui nous sont devenus indispensables sur les chantiers rénovations des Pyrénées Orientales.