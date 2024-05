Franck Saleilles

Artisan maçon spécialisé dans la rénovation de façades anciennes à Cabestany, Saleilles, Polestres. https://www.climat-bois.com/macon-renovation-perpignan-entreprise-maconnerie-66-devis/ J'ai découvert votre radio lors d'un chantier rénovation et depuis je vous écoute tous les jours. Vous savez mettre en valeur nos métiers dans vos émissions "coeur de patrimoine" ou dans les "acteurs de la pierre". Car souvent nos métiers sont méconnues du grand public ou peu avantagés. or que ce soit lors de réparation de micro-fissures à Cabestany comme le mois dernier ou lors d'un badigeonnage à la chaux d'une façade ancienne, nos savoirs et savoir-faire font partie d'une tradition, de gestes anciens indémodables et que l'on a su faire perdurer... C'est pour cela qu'une radio sur le patrimoine et les artisans du patrimoine est très utile. Merci d'exister avec mes collègues maçons on vous emporte avec nous sur tous les chantiers des Pyrénées Orientales !